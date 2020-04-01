Трамп обещал помочь России и Саудовской Аравии решить проблему цен на нефть
- 01 апреля 2020, 02:14
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия совместно займутся вопросом разрешения непростой ситуации, сложившейся на нефтяном рынке. Объединенные усилия необходимы, поскольку никто не хочет терять целую отрасль промышленности, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что общался по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии. «Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать», — цитирует «Интерфакс» слова Трампа.
Трамп признал, что снижение цен на мировом энергетическом рынке наносит серьезный урон нефтяной отрасли Соединенных Штатов. «Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест», — цитирует ТАСС слова американского лидера.
Накануне стоимость нефти российской марки Urals снизилась до 13 долларов за баррель. В прошлый раз такие цены наблюдались аж в 1999 году.
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