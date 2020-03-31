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Борьба регионов с коронавирусом: новый перечень лучших инициатив от ЭИСИ

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) опубликовали свежие результаты мониторинга региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В перечне представлены наиболее эффективные меры властей субъектов РФ, принятые в связи с эпидемией COVID-19.

В большинстве регионов объявлен режим всеобщей самоизоляции. При этом в Белгородской и Свердловской областях власти ведут контроль за приезжающими из других субъектов РФ. Кроме того, введен двухнедельный карантин для граждан, приехавших из Москвы, которая стала главным очагом распространения коронавируса в России.

В Татарстане и Севастополе власти постановили отменить все межмуниципальные перевозки. Приостановить или ограничить межмуниципальные маршруты решили также в Амурской, Волгоградской, Курской, Липецкой областях и в Республике Крым.

А еще в Свердловской области запущена масштабная кампания поддержки добровольческих организаций: волонтерам предоставляют возможность пользоваться автомобилями из муниципальных гаражей, обеспечивают их средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками и антисептиками).

В Липецкой области все врачи-инфекционисты отнесены в категорию дефицитных специалистов. Благодаря этому они смогут претендовать на все меры социальной поддержки, которые предусмотрены законодательством региона. К примеру, уже сейчас для врачей-инфекционистов действует бесплатный проезд в общественном транспорте.

В Иркутской области состоялась премьера телевизионного проекта #Кобзевнасвязи. Во время получасового эфира врио губернатора области Игорь Кобзев отвечал на самые злободневные вопросы жителей о пандемии коронавируса, аварийном жилье, экологических проблемах и энерготарифах.

Прямой диалог главы региона со зрителями отныне станет регулярным — не реже одного раза в месяц. Темы для общения в эфире задают в основном интернет-пользователи.

Социологи утверждают, что сейчас есть особый запрос на открытость власти — прямую коммуникацию с жителями. В условиях карантина и большого объема зачастую откровенно неоднозначной и противоречивой информации запрос на качественную коммуникацию власть — жители возрастает многократно, — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

С предыдущим перечнем региональных инициатив по борьбе с коронавирусов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что с каждым днем в России диагностируется все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня в стране зафиксировано уже 2337 заболевших, выздоровел 121 пациент, умерли — 17.

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