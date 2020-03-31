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В Курской области коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

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© pixabay.com

© pixabay.com

В числе заразившихся коронавирусной инфекцией в Курской области оказался восьмимесячный ребенок, сообщил в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, из восьми человек, находившихся под наблюдением, диагноз подтвердился у троих, один из которых — мужчина, вернувшийся 20 марта из Московской области.

«Еще два пациента — это семья, вернувшаяся из-за границы, среди которых восьмимесячный ребенок», — приводит слова Старовойта «Интерфакс».

В настоящее время все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Как отмечает агентство, 31 марта в Курской области были выявлены три первых случая заражения COVID-19. Этот регион стал одним из 51-го в РФ, где был введен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировано 500 инфицированных коронавирусом, около 10% заболевших вернулись из европейских стран. Всего на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 2337 заразившихся COVID-19, умерли 17 человек.

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