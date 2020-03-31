Мишустин освободил от должности глав четырех департаментов правительства

Руководители четырех департаментов правительства РФ освобождены от занимаемой должности.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, своих постов лишились директор департамента культуры Петр Скороспелов, директор департамента проектной деятельности Дмитрий Некрасов, директор департамента регуляторной политики Екатерина Салугина-Сороковая и директор департамента государственной службы и кадров Андрей Сороко.

Ранее глава кабмина сообщил об ужесточении ответственности граждан и организаций за нарушение карантина.