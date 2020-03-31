В России установлены новые правила обязательного техосмотра автомобилей

Госдума приняла новые правила прохождения обязательного техосмотра автомобилей.

Согласно внесенным поправкам в закон, от техосмотра освобождаются легковые автомобили, со дня выпуска которых еще не прошло четыре года.

Как отмечает ФАН, те транспортные средства, чей возраст составляет от 4 до 10 лет, должны будут проходить ТО каждые два года.

Ежегодно он должен проводиться для автомобилей, которые эксплуатируются более 10 лет, сообщает газета «Известия».

Раньше раз в два года должны были проходить техосмотр автомобили от трех до семи лет, а ежегодно — старше семи лет.

В феврале Министерство транспорта РФ опубликовало на портале правительственных документов проект изменений в правила прохождения техосмотра. Он позволит представителям ГИБДД аннулировать диагностическую карту по итогам техосмотра, если машина прошла его с нарушениями или вообще не приезжала на станцию техобслуживания.

Проект Минтранса предполагает также увеличение штрафа за управление машиной без карты техосмотра — с 800 до двух тысяч рублей. Распространяться он будет на всех водителей, а не только на шоферов общественного транспорта.

По данным Министерства экономического развития РФ и независимых экспертов, абсолютное большинство российских автовладельцев — около 80% — получают карту техосмотра формально, не предоставляя машину на станцию.

