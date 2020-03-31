Каким категориям граждан грозит уголовное наказание за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина в период эпидемии коронавируса. Согласно документу, нарушителям санитарно-эпидемиологических правил теперь грозит либо штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

А если нарушение карантина привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания граждан, то в таком случае будут наказывать штрафом до двух миллионов рублей, пятилетними принудительными работами или лишением свободы на пять лет.

Политолог Алексей Мартынов обратил внимание, что закон о нарушении карантина принят в отношении двух категорий граждан. Речь идет о тех, у кого выявлен коронавирус, но ярко выраженных симптомов не наблюдается, и о тех, кто вернулся из стран с опасной эпидемической ситуацией.

«Все эти люди обязаны соблюдать правила карантина. И если они относятся к этому безответственно, то государство должно их, конечно, наказывать, поскольку мы уже говорим о здоровье всей нации», — сказал Мартынов.

«Для России такие меры — далеко не новинка, — добавил эксперт. — Наша страна много раз сталкивалась с различными эпидемиями. И меры, которые призваны минимизировать угрозу, они были приняты у нас еще до революции. При этом карантин — это не только медицинское понятие, но и юридическое. Оно описано в Уголовном кодексе. В царской России, к примеру, за нарушение карантина отправляли на каторгу».

В российском обществе медицина всегда считалась важнейшим инструментом обеспечения национальной безопасности. В Европе дела обстоят по-другому. Именно поэтому развитые страны демонстрируют сегодня беспомощность перед эпидемией. Медицина там — это услуга, а значит, качество медпомощи напрямую зависит от размера твоего кошелька. Я думаю, вирус — это повод задуматься о том, что в мире, наверное, происходит что-то не так, — заключил Алексей Мартынов.

Напомним, что самыми злостными нарушителями режима самоизоляции оказались представители отечественной оппозиции и журналистского сообщества.

Так, корреспондент «Новой газеты» Илья Азар не стал соблюдать правила самоизоляции, а решил прогуляться по Москве и посетить ряд общественных мест.

Аналогичным образом поступила депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина, которая просто захотела «проветриться».

Отказываться от прогулок в условиях распространения коронавируса не стала и журналистка BBC Russia Амалия Затари.



Напомним, что с каждым днем в России диагностируется все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня в стране зафиксировано уже 2337 заболевших, выздоровел 121 пациент, умерли — 17.