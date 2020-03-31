Ученые выяснили, кому не стоит есть грейпфруты

Команда ученых из Египта провела исследование, в ходе которого выяснила, почему грейпфрут может быть опасен при употреблении в пищу. В ходе лабораторных тестов специалисты проанализировали сок грейпфрута и узнали, что содержащиеся в нем активные вещества — фуранокумарины — могут нарушать работу цитохрома P45.

Этот фермент очень важен для организма, так как он контролирует содержание лекарств и токсинов в крови человека. Если произойдет сбой и действие P45 ослабнет, в организме будут накапливаться опасные вещества, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, — выяснили ученые.

Также при усиленной работе этого фермента может снижаться эффективность лекарств, так как P45 будет разбавлять концентрацию полезных веществ.



В ходе исследования ученые выяснили, что в одном стакане грейпфрутового сока содержится достаточное количество активных веществ, способных на сутки блокировать функцию ферментов в организме. Такое же действие оказывает один съеденный грейпфрут.

Проанализировав состав популярных препаратов, ученые выяснили, что грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения разных болезней, в большинстве из которых важно соблюдать точную дозировку.

Среди таких лекарств оказались обезболивающие лекарства, препараты от повышенного артериального давления, противозачаточные таблетки, а также виагра. Людям, которые регулярно принимают эти лекарства, стоит быть осторожными и не употреблять большие порции грейпфрута, считают авторы работы.

Также у фуранокумаринов есть накопительный эффект, поэтому если вы регулярно едите грейпфрут, то не исключено, что у вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Среди самых распространенных — образование тромбов, риск развития болезни почек и даже внезапная смерть.

