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Российские врачи рассказали, готовы ли наши больницы к пациентам с COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

С каждым днем в России диагностируется все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией. На момент написания этого материала в стране зафиксировано 2337 заболевших, выздоровел 121 пациент, умерли — 17.

«Ридус» пообщался с врачами — анестезиологами-реаниматологами и выяснил, готовы ли российские больницы к наплыву пациентов с COVID-19.

Как проходит реанимация пациентов с тяжелой пневмонией

Инфекция, вызванная COVID-19, осложняется вирусной пневмонией, повреждением легких, тяжелой дыхательной недостаточностью и сепсисом примерно у 20% пациентов. Такие пациенты нуждаются в интенсивном лечении в отделении реанимации, которое проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Федерации анестезиологов и реаниматологов. Ключевыми элементами данного лечения являются мониторинг и проведение искусственной вентиляции легких, а в наиболее тяжелых случаях — экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственное насыщение крови кислородом с помощью специального прибора), — пояснил «Ридусу» Артем Николаевич Кузовлев, заместитель директора, руководитель НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского ФНКЦ РР, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР, д. м. н., доцент.

По мнению заместителя директора ФНКЦ РР по научно-клинической работе — анестезиолога-реаниматолога высшей категории д. м. н. Петровой Марины Владимировны, в учреждениях здравоохранения Российской Федерации имеются условия для лечения пациентов с COVID-19 любой степени тяжести, в том числе в условиях их массового поступления.

На сегодняшний день можно сказать, что ситуация под контролем и наше здравоохранение готово к работе с тяжелыми пациентами, у которых диагностирован коронавирус.

Как правило, большинство людей, особенно молодого возраста, переносят коронавирус легко и без каких-либо последствий. Так как в группе риска находятся пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями, система здравоохранения предусматривает реабилитацию для пациентов, перенесших пневмонию.

Заместитель директора, руководитель НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского ФНКЦ РР Кузовлев рассказал «Ридусу», что реабилитация пациентов после пневмоний проходит в соответствии с рекомендациями Минздрава России и является комплексной, то есть включает физиотерапию, лечебную физкультуру, санаторно-курортное лечение, психотерапию.

Реанимация на дому, или Зачем богачи скупают аппараты ИВЛ

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) на дому — направление лечения хронических заболеваний органов дыхания, ничего общего с интенсивной терапией пациентов с коронавирусом не имеющее. Покупка аппаратов ИВЛ домой для лечения тяжелой вирусной пневмонии не только нецелесообразна, но и опасна, поскольку полный комплекс диагностики и лечения пациентов с пневмонией и острым повреждением легких при инфекции COVID-19 может быть реализован только в условиях эффективной командной работы врачей разных специальностей, — рассказал в беседе с «Ридусом» Лебединский Константин Михайлович, президент ФАР, врач — анестезиолог-реаниматолог высшей категории, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В. Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург), заместитель председателя Экспертного совета по хирургическим наукам Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, член Совета Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», Совета Европейского общества анестезиологии (ESA) и Европейского общества интенсивной терапии (ESICM).
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