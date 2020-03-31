Почему Госдума ужесточила наказание за фейки

Госдума одобрила на заседании во вторник, 31 марта, поправку к Кодексу об административных правонарушениях, усиливающую ответственность за распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях. Теперь публикация фейков будет караться огромными штрафами.

Так, если недостоверная информация несет в себе гипотетическую угрозу жизни и безопасности граждан, то ее распространение обернется для юридических лиц штрафом от 1 миллиона 500 тысяч до 3 миллионов рублей, а если фейк стал причиной массового нарушения общественного порядка, смерти человека, навредил чьему-либо здоровью или объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения, то размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 миллионов рублей. За повторные нарушения юридические лица заплатят уже от 5 до 10 миллионов рублей, указано в поправке.

«Фейки — штука опасная, особенно в период эпидемии коронавируса. В любом случае нам бы пришлось что-нибудь с этим делать. Сейчас просто обстоятельства вынудили сделать это быстрее. Понятно, что не все сразу поймут, что это за наказание. Люди, к сожалению, любят соревноваться с государством. По крайней мере, до первого огромного штрафа», — прокомментировала политконсультант Алена Август.

«Если раньше мы говорили больше про политические фейки, и люди, симпатизирующие оппозиции, выступали, как правило, против ужесточения ответственности за распространение недостоверной информации, то во время эпидемии коронавируса, я считаю, подавляющее большинство россиян эту меру поддержит, поскольку тотальная дезинформация в данном случае никому не нужна. Два года назад, когда случился пожар в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“, мы увидели, насколько бесчеловечной может быть вся эта история. Люди не понимают разницы между хайпом и преступлением. Одно дело — хайповать на каких-то событиях из мира шоу-бизнеса, а другое — совершать информационное преступление, ставя под угрозу жизни людей», — добавила эксперт.

Аналогичное мнение высказал в интервью «Ридусу» адвокат Юрий Ельмашев:

Мы и в обычное время ко лжи относимся отрицательно, а во время пандемии, как в данном случае, — тем более. Это может привести к гражданским взрывам среди населения, и те, кто это допускают, — они должны нести ответственность. И не только в условиях пандемии, я за правду в эфире. Я обеими руками за введение ответственности за такое.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малевич рассказал в свою очередь, что его в принятой сегодня поправке смущают «общие формулировки».



«Речь идет о сознательно созданной недостоверной информации с припиской „способная вызвать серьезные общественные потрясения“. Здесь я подозреваю, что адвокаты профессиональных фейкометов будут за это цепляться. Целый ряд фейков, которые мы выявили, их сложно будет подвести под этот закон. Например, в Южно-Сахалинске один человек распространил фейковую информацию, что в одни руки теперь отпускают по две пачки гречки. Как тут докажешь, что это вызвало серьезные общественные потрясения?» — цитирует Малькевича «Газета.ру».

Ранее россиянам стали приходить фейковые сообщения, что после 23:00 вертолеты будут распылять над населенными пунктами страны дезинфицирующее средство. Людям советовали закрыть все окна и не выходить на улицу.

Враньем оказалась также опубликованная «МБХ медиа» новость о введении в Москве пропускного режима. Издание утверждает, что в период эпидемии право на свободное перемещение по городу останется только у чиновников, силовиков и депутатов.

Отличился на ниве распространения недостоверной информации и политолог Валерий Соловей. Он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что российские масштабы коронавирусной инфекции давно превзошли итальянские. По его словам, в России имеется около 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, а количество инфицированных составляет более 130 тысяч человек. Информация, разумеется, оказалась ложной.

Стоит отметить, что Соловей, публикуя откровенные фейки, любит при этом ссылаться на некие анонимные источники из администрации президента и прочих органов власти.

Кстати, во Франции за распространение фейка могут осудить на один год лишения свободы, а еще выписать штраф в 75 тысяч евро. А в Сингапуре распространение фейков карается штрафом в 30 тысяч долларов США или тюрьмой до трех лет.