Каким будет иммунитет при COVID-19

Люди, поборовшие COVID-19, возможно, не смогут заболеть им снова. По крайней мере, в краткосрочной перспективе, считают ученые-медики. Однако пока неясно, как долго продлится действие выработанного иммунитета. Его может хватить лишь на один сезон.

Иммунитет обусловлен антителами, которые вырабатывает организм людей. Это — белки в крови, атакующие вирусы и бактерии при вторжении. Антитела, выработанные в ответ на COVID-19, должны содержаться в крови переболевших. Они сигнализируют о том, что человек выздоровел и больше не должен находиться в изоляции. Также они рассматриваются в качестве лекарства для пациентов с недостатком собственных антител для успешной борьбы с вирусом.

Некоторые ученые уже сейчас полагают, что антитела способны предотвратить повторное заражение человека COVID-19, но признают, что для этого необходимы дополнительные исследования.

«Мы не уверены в этом на 100%, поскольку не провели такого исследования. Но если этот вирус действует как любой другой, о которых мы знаем, как только вы заразитесь, выздоровеете, вылечитесь, то обретете иммунитет, который защитит вас от повторного заражения», — цитирует NBC News слова директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Разумно предположить, что у людей выработается какой-то иммунитет. Но сказать, что он будет действовать всю жизнь, пока нельзя. Мы этого просто еще не знаем. Но я думаю, что иммунитет сохранится до конца сезона», — заявила профессор и завкафедрой микробиологии Университета Алабамы Фрэнсис Лунд.

От чего зависит иммунитет

Вопрос о том, будет ли защита долгосрочной, зависит от ряда факторов. Во-первых, от того способен ли вирус к мутациям. Если он остается стабильным, то существует высокая вероятность успешного отражения атаки антителами при повторном вторжении. Белки в крови распознают его и предотвратят размножение в организме.

Однако генетический материал коронавируса состоит из РНК, а не ДНК. РНК-вирусы имеют тенденцию к мутациям с течением времени. Еще один РНК-вирус — сезонный грипп — обычно меняется из года в год.

«Вот почему каждый год появляется новая вакцина от гриппа. Грипп был всегда, вы постоянно производите антитела к некоторым частям вируса, но нужно получать и антитела к новым фрагментам», — пояснил врач-инфекционист и замдекана медицинской школы Университета Миннесоты Тим Шакер.

Поскольку этот коронавирус является совершенно новым, подчеркнул Шакер, мы все уязвимы перед каждой его частью.

Другим фактором, влияющим на повторное заражение, является качество антител, которые организм вырабатывают против коронавируса. Они вырабатываются при воздействии любой инфекции, но не каждое антитело обладает свойствами, способными помешать снова заразить клетки. Ученым еще предстоит выяснить, являются ли антитела к COVID-19 высокоэффективными.

«Чтобы нейтрализовать вирус, антитело должно взаимодействовать с очень специфическим его фрагментом, предотвращая прикрепление к клетке, которую он обычно заражает», — пояснил Лунд.

Даже если антитела способны на это, иммунитет, который они обеспечивают, со временем может ослабнуть.

«Поскольку это новый вирус, трудно предсказать, что произойдет. Период иммунитета может составить от восьми месяцев до года или нескольких лет», — считает вирусолог из Университета штата Луизиана Джоэл Бейнс.

По словам Шакера, этот период называется иммунологической памятью и зависит от клеток плазмы, вырабатывающих антитела, которые в течение некоторого времени делятся и остаются в вашей крови.

«Если вы подвергаетесь повторному воздействию данного патогена и у вас есть достаточное количество клеток для выработки антител, то вы защищены от повторного заражения. Но все это может быть верным для хорошо изученной инфекции. Мы просто еще не знаем, что случится с этим вирусом», — сказал он.

Что уже известно

Однако уже есть обнадеживающие признаки качества антител к коронавирусу, которые вырабатывает наш организм. Пробные методы лечения с использованием сыворотки или богатой антителами плазмы, взятой у выздоровевших пациентов, показали хорошие результаты. Их использовали для лечения больных в тяжелой стадии. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже объявил о плане использования экспериментального метода в своем регионе, наиболее сильно пострадавшем от COVID-19 в США.

Хотя предварительные результаты оптимистичны, ученые предупреждают, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем делать какие-либо выводы о коронавирусе и иммунитете.

«Вирусы существуют очень, очень долго, и они не так глупы. Они давно поняли, что им нужно делать, чтобы выживать», — отметил Лунд.

Ранее «Ридус» рассказал о проблемах и перспективах создания вакцины от COVID-19. Скорее всего, она появится не очень скоро.