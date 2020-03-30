Глава «Сильной России» назвал карантин в Москве юридически обоснованным

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддержал карантинные меры, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным, и признал их юридически обоснованными.

«Мэр действует на опережение и меры правильные, я бы сделал еще жестче», — заявил Цветков.

По его словам, в противном случае эта ситуация будет длиться минимум несколько месяцев или год, а сейчас есть шанс на снижение динамики и меньшее количество смертей.

Глава «Сильной России» также отметил, что с юридической точки зрения на данном этапе борьба с распространением коронавируса не имеет отношения к закону о чрезвычайном положении.

Цветков утверждает, что все принимаемые в России меры юридически базируются на законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», одно из положений которого гласит, что при введении режима повышенной готовности высшее должностное лицо субъекта РФ вправе «ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Таким образом, законодательство предоставило мэру Москвы право на принятие различных ограничительных мер, вплоть до полного запрета передвижения граждан и транспортных средств по всему городу.

Напомним, с 30 марта в Москве объявлен режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей города. Москвичам разрешается покидать квартиру только в определенных случаях. В частности, можно выйти в ближайший от дома магазин или аптеку. В магазины, находящиеся на отдалении, можно ездить на автомобиле.

