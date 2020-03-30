У пожилых москвичей стали вымогать взятки «за нарушение карантина»

После введения режима самоизоляции для пожилых людей в Москве активизировались мошенники, которые вымогают у пенсионеров деньги.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, в Останкинском районе столицы молодые люди в форме охранников потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание.

Вымогатели шантажировали пожилую женщину тем, что вызовут полицию. В итоге напуганной пенсионерке пришлось отдать мошенникам тысячу рублей.

Дочь пострадавшей обратилась с заявлением в полицию, после чего прибывшие на место стражи порядка пообщались со свидетелем происшествия. Тот подтвердил, что двое мужчин в черной форме с надписью «Охрана» сначала потребовали у пожилой женщины документы, а когда она созналась, что их у нее нет, пригрозили вызвать полицию.

В итоге пенсионерку спас ее сын, который предложил охранникам договориться, а затем посадил мать в машину и увез.

В настоящее время полицейские изучают записи камер наблюдения и разыскивают неизвестных «охранников», сообщает телеканал.

Напомним, с 30 марта в Москве объявлен режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей города. Москвичам разрешается покидать квартиру только в определенных случаях. В частности, можно выйти в ближайший от дома магазин или аптеку. В магазины, находящиеся на отдалении, можно ездить на автомобиле.