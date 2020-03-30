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Из закрытого на карантин музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

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В Нидерландах из музея Singer Laren украли картину знаменитого художника-постимпрессиониста XIX века Винсента Ван Гога (1853−1890).

Как сообщили в самом музее, речь идет о полотне «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», написанном в 1884 году.

Отмечается, что эта картина была арендована у Музея Гронингена.

По информации полиции, кража произошла 30 марта около 03:15 утра (04:15 мск). Злоумышленники проникли в здание, выбив стеклянную входную дверь.

В настоящее время музей закрыт в соответствии с мерами правительства по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно данным Worldometer, число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 11750, умерли 864 человека.

Ранее «Ридус» писал о том, что на выставке свободных художников на Невском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина похитил картину, но при попытке скрыться упал и сломал ногу.

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