Что делать, если во время пандемии заболел зуб

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность миллионов организаций, и медицинская сфера не стала исключением. По одному из последних распоряжений московских властей оказание плановой медицинской, в частности стоматологической, помощи было ограничено.

«Ридус» пообщался со стоматологами и выяснил, в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу и что делать, если такой возможности нет. А также узнал, рискуем ли мы заразиться, заходя в стоматологический кабинет.

Многих людей волнует вопрос, есть ли риск заразиться в стоматологическом кабинете. Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала «Ридусу», что никто не может давать стопроцентных гарантий, однако минимизировать риск — в руках каждого, поэтому все клиники соблюдают меры безопасности:

Стоматологи используют одноразовые инструменты, а многоразовые незамедлительно отправляются на стерилизацию. Это касается и оборудования. Благодаря обработке болезнетворные микроорганизмы погибают, и коронавирус ждет та же участь — известно, что при температуре 57 °C и выше у него нет шансов. Все рабочие поверхности, кресла тщательно очищают и дезинфицируют после каждого пациента, а помещение проветривают. Несколько раз в день проводится кварцевание кабинетов.

Еще один фактор, который нередко пугает пациентов, — близкий контакт с врачом. Ведь всем известно, что путь передачи коронавируса — воздушно-капельный. Одно можно сказать точно: стоматологи не покидают группу риска и в относительно спокойной эпидемической обстановке, поэтому привыкли к базовым мерам предосторожности.

Здесь все просто: гигиена рук, использование одноразовых перчаток, медицинских масок, шапочек и защитных очков.

Какие меры безопасности приняты в клиниках?

Системы очищения воздуха, вентиляции с фильтрами — главные союзники современных клиник в борьбе за безопасность пациентов и персонала. Там, где такой возможности нет, должны круглосуточно работать воздухоочистители, ионизаторы и бактерицидные облучатели.

Еще одна проверенная тактика — установка рециркуляторов во всех помещениях. Они представляют собой облучатели закрытого типа, которые втягивают воздух внутрь специальной камеры, где он подвергается обработке ультрафиолетом. Результат — свежий воздух, очищенный от бактерий, вирусов, грибковых организмов.

В числе других, не менее важных мер — дезинфекция дверных ручек, сантехники, ежедневная генеральная уборка.

На что нужно обращать внимание при посещении клиники?

Записываясь на прием по телефону, уточните, какие меры приняты для безопасности пациентов. И проверить всю серьезность намерений легко: на входе должны выдавать не только бахилы, но и медицинские маски.

В холле, кабинетах, санузлах — везде должны быть дезинфекторы для рук. В этот непростой период важно соблюдение часов приема, а также безопасного расстояния между пациентами, которые находятся в зоне ожидания.

В какой ситуации нельзя откладывать визит к врачу?

В стоматологии существует масса примеров того, к каким последствиям может привести острая боль, и порой они представляют опасность для жизни. Так, острый пульпит за несколько дней может перейти в гангренозную форму, чреватую некрозом пульпы и распространением инфекции за пределы зуба.

Запущенный пульпит может привести и к флюсу — гнойному поражению надкостницы челюсти, которое сопровождается отеком десны, высокой температурой, интоксикацией всего организма. В такой ситуации обостряется риск заражения крови.

Кроме того, неотложной стоматологической помощи требуют периодонтит, челюстно-лицевые травмы (например, перелом зуба), обострение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, стоматит. К экстренным показаниям, нередко требующим лечения в стационарных условиях, относятся: абсцесс, фурункул, флегмона, остеомиелит и другие состояния, угрожающие жизни и здоровью.

Какие экстренные меры можно принять в домашних условиях?

В экстренных ситуациях, когда визит к врачу невозможен, на помощь приходят любые обезболивающие препараты, которыми вы пользовались ранее при зубной боли. Если же и их под рукой не оказалось, то раствор для полоскания можно сделать самостоятельно: теплая вода, соль, сода.

Боль не отступает? Позвоните в скорую помощь, опишите симптомы — оператор проконсультирует по дальнейшим действиям. Самоизоляция по причине недавнего визита в страны, которые причисляют к зонам распространения коронавируса, — не повод терпеть боль и отказываться от экстренной медицинской помощи. В данном случае она будет оказана в специальном медучреждении, — объяснила нам собеседница.

Есть ли вероятность, что стоматологические клиники совсем закроют на карантин?

События развиваются стремительно, и такие меры не исключены, если правительство примет соответствующее решение. Одно можно сказать точно: без медицинской помощи население не останется. В период с 30 марта по 5 апреля, объявленный нерабочим, клиники будут продолжать принимать пациентов с острой болью. Работа ортодонтов, имплантологов и ортопедов временно приостановлена.