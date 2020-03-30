NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида

Несмотря на то, что NASA отменило несколько своих миссий из-за пандемии коронавируса, некоторые проекты будут запущены в срок. Например, недавно в компании рассказали, что готовится специальная миссия, которая сможет обезвредить астероид, пролетающий рядом с Землей.

Поясняется, что это космическое тело никак не угрожает нашей планете, однако оно может быть хорошей мишенью для тренировочных атак.

Мы должны отрабатывать навыки на случай будущих угроз. Запуск миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) запланирован на 22 июля 2021 года, — пишут в космическом агентстве.

Во время первого испытания ученые отработают демонстрационную версию, которая позволит понять, можно ли использовать кинетический удар для отклонения астероида от Земли.

Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos). Это двойная астероидная система, состоящая из большого астероида Didymos A — около 780 метров в диаметре, и небольшого Didymos B — около 160 метров.

DART врежется в Didymos B, потому что он близок к типичному размеру астероида, который может угрожать Земле в будущем.

Согласно расчетам, 22 сентября 2021 года астероиды будут находиться на ближайшем расстоянии от Земли (в пределах 11 километров). Именно в этот день DART достигнет своей цели. Конечно, на орбиту Земли аппарат отправится на два месяца раньше, чтобы протестировать свои системы и подготовиться к удару.

Руководители миссии рассказали, что аппарат работает на мощном ионном двигателе, который состоит из двух основных компонентов: подруливающего устройства и силового процессора.