Изменен список товаров первой необходимости на время карантина

Российское правительство 29 марта внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением кабинета министров двумя днями ранее. Новый список так же содержит 23 пункта, но в нем произошли изменения. Некоторые позиции детально расшифрованы, другие исчезли вовсе.

Документ принят во исполнение указа президента об объявлении в России нерабочих дней в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Теперь он называется «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости».

Вместо «детских товаров» в перечне указаны подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка. Вместо «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей» — мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, зубная щетка, туалетная бумага, стиральный порошок.

«Медицинские изделия и дезинфицирующие средства» конкретизированы: санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие.

Тремя отдельными пунктами стали бензин, дизельное топливо и газ, которые в прежнем варианте были объединены. Исчезли из перечня «автозапчасти», «оборудование электрическое», «кабельная продукция», «приборы бытовые», «оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «предметы садово-огородные и инвентарь», «строительные и отделочные материалы и инструменты», «санитарно-технические изделия», «товары для предупреждения пожаров и пожаротушения», «печатные СМИ», «похоронные принадлежности», «очки, линзы и их части», «табачная продукция». Спички, свечки и зоотовары оставили.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе изменять данный список на региональном уровне, руководствуясь санитарно-эпидемической ситуацией, отмечается в сообщении сайта Правительства России.