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Число ищущих работу в России возросло на 23%

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© pexels.com

© pexels.com

В период с 1 по 23 марта количество резюме на различных сервисах по поиску работы и подбору персонала выросло от 12 до 23%.

Как рассказал газете «Известия» категорийный менеджер сервиса «Авито.Работа» Дмитрий Пучков, многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты.

По его словам, это может означать, что соискатели стали задумываться о вариантах подработки на время эпидемии коронавируса.

Пучков уточнил, что количество резюме на «Авито.Работа» увеличилось за период c 1 по 22 марта на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество вакансий — на 61% по сравнению с мартом прошлого года. Он связал это с тем, что в условиях пандемии особенно востребованными становятся курьеры, грузчики и комплектовщики.

Издание также отмечает, что число резюме, размещенных с 1 по 23 марта на портале HeadHunter вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост вакансий составил всего 5%.

Эксперты также связывают увеличение количества резюме со страхом россиян потерять работу на фоне пандемии и желанием найти подработку. В интервью газете профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов напомнил опыт 2014−2015 годов, когда увольнять стали самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов работать за меньшую зарплату. По словам профессора, в зоне риска оказываются также сотрудники, которые не оформлены официально, поскольку они не смогут рассчитывать на помощь правительства в случае задержки или невыплаты зарплаты.

Ранее сообщалось, что аналитический центр «Авито.Работа» опубликовал отчет, согласно которому в России с начала марта на 39% вырос спрос на услуги уборщиц, горничных, сиделок и другого домашнего персонала.

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