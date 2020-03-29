Спрос на лекарства в России увеличился на 20%

В феврале выручка российских аптек выросла на 20% по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.

По данным DSM Group, увеличился спрос не только на средства от респираторных и вирусных инфекций, но на все категории лекарственных препаратов.

Эксперты полагают, что это связано как с сезонным обострением хронических заболеваний, так и с желанием граждан закупиться впрок.

В итоге на 25,8% выросли продажи сердечно-сосудистых препаратов, на 21,7% - средств от расстройств пищеварения, на 16,8% - лекарств от болезней нервной системы. Увеличились и продажи биологически активных добавок (БАД). На них россияне потратили в феврале 6,1 млрд рублей, что на 31,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года, приводит данные агентства газета «Известия».