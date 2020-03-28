Туристов начали выселять из сочинских гостиниц

В связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих в период объявленной в России нерабочей недели в Сочи начали выселять туристов из отелей.

Об этом сообщил замдиректора департамента курортов и туризма городской администрации Сергей Доморат.

Соответствующее распоряжение было подписано 26 марта губернатором Краснодарского края.

При этом в краевом министерстве туризма и олимпийского наследия поясняли, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию.

Компания «Библиоглобус» уже аннулировала все брони на размещение в управляемых ей отелях Сочи с 28 марта, а гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. Тем, кто приехал в Сочи самостоятельно и заселился в отель до 28 марта, предложено вернуться в свои города.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе международного аэропорта Сочи, в ближайшие дни запланирован вылет примерно 30 московских рейсов ежедневно. По данным на 9 утра 28 марта, скопления людей в аэропорту не наблюдается.

Доморат отметил, что многие туристы согласились покинуть Сочи, а тем, кто пожелал остаться на курорте, предоставлена возможность проживать в отеле несколько дней бесплатно.

По информации ТАСС, после закрытия в Сочи санаториев, гостиниц и туристических объектов значительно увеличился поток желающих въехать в Абхазию, однако исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба подписал 28 марта указ о закрытии границы для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее «Ридус» писал о том, что мэр Сочи Александр Копайгородский выступил на своей странице в Instagram c объявлением, в котором призвал россиян не использовать нерабочую неделю для отдыха на главном курорте российской части черноморского побережья Кавказа.



Напомним, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

