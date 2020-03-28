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2011818

В Минздраве рассказали о масках, защищающих от коронавируса

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© Наталия Федосенко/ТАСС

© Наталия Федосенко/ТАСС

От заражения коронавирусной инфекцией способны защитить четырехслойные марлевые маски, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, уже проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту.

«Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Мурашко также информировал, что в ближайшее время в оборот в России поступят более 30 млн медицинских масок. «Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве — более 30 миллионов», ― приводит слова министра ФАН.

Ранее сообщалось, что медицинские маски по своей классификации являются опасными медицинскими отходами класса «Б». Такие изделия следует утилизировать особым образом.

«Ридус» также подробно рассказывал о классификации и правилах использования масок во время вспышки коронавируса.

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