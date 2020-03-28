Как в Костроме помогают пенсионерам не терять бодрости в период пандемии

В Костроме школа хореографии «Танцуют Все» начала проводить бесплатные онлайн-уроки для своих учеников в возрасте от 50 до 85 лет. Пожилые танцоры находятся сейчас в группе риска в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и вынуждены постоянно сидеть дома, чтобы сохранить здоровье.

«Люди элегантного возраста очень активные участники нашей школы. Поэтому, мы не можем просто так закрыться на неделю и оставить их без внимания. Мы приняли решениеежедневно выкладывать уроки танцев на нашем YouTube канале», — рассказала директор школы танцев Мария Ерина.

Кроме того, преподаватели школы танцев ежедневно выходят в прямой эфир и отвечают на вопросы пожилых учеников. Также они выступают в роли волонтеров: покупают ученикам продукты и лекарства.

Ранее «Ридус» рассказывал, какие социальные проекты запустили победители и финалисты конкурса «Лидеры России» в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Также «Ридус» уже сообщал о запуске РПЦ и администрацией социальной сети «Одноклассники» онлайн-проекта «Поговори со священником». Теперь любой желающий может не выходя из дома пообщаться со священником посредством видеосвязи.

