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Почему коронавирус чаще убивает мужчин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

За несколько месяцев эпидемии ученые сделали вывод, что мужчины умирают от коронавируса намного чаще, чем женщины. Например, в Испании от COVID-19 умирает в два раза больше мужчин, чем женщин, а в Италии на долю мужчин приходится 71% смертей.

В Китае были похожие показатели: риск умереть от вирусной пневмонии составлял 2,8% для мужчин и 1,7% для женщин. 

Тоже самое происходит и в других странах, в которых есть очаг заражения коронавирусом. Пока что точного объяснения этого феномена нет, однако, медики называют несколько причин, которые могут влиять на эту статистику.

Если рассмотреть ситуацию в Китае, то высокая смертность мужчин может объясняться вредными привычками, например, курением. В Китае почти все мужчины курят, а курильщики особо уязвимы для вируса.

Легкие курильщика слабее, поэтому очень часто таким людям требуется усиленное лечение с применением аппаратов ИВЛ.

Согласно недавнему исследованию, у курильщиков действительно повышен риск осложнений коронавируса. Кроме того, они чаще касаются губ, что облегчает заражение. Но курение — не единственная привычка, делающая мужчин уязвимее к вирусу.

Еще одна возможная причина — не соблюдение правил гигиены и халатное отношение к своему здоровью. Так как мужчины реже ходят в больницы, у них по статистике больше хронических заболеваний, которые также влияют на успех лечения.

Однако, мы не можем объяснить высокую мужскую смертность только курением и не посещением врачей. Например, в Италии мужчины тоже курят, но женщин-курильщиц у них намного больше, чем в Китае. Возможно, причина лежит в фундаментальных биологических различиях между мужчинами и женщинами, заключили ученые.
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