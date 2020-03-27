Родственники россиян смогут въехать в РФ даже при отсутствии гражданства

Не имеющие российского гражданства члены семьи и родственники россиян смогут въехать на территорию РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующее распоряжение правительства РФ направлено на корректировку работу дипломатов, российских загранучреждений и перевозчиков, пояснила она.

Иностранные граждане, при этом являющиеся супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами, попечителями граждан РФ, выведены из-под ограничений по недопуску в страну, приводит слова Захаровой РЕН ТВ.

Как писал «Ридус», российские диппредставительства за рубежом приостановили оформление и выдачу виз иностранцам. Эти меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила о подготовке к введению временного запрета на въезд для граждан иностранных государств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.