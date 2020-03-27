найти ×
   
  • USD -0.99
    77.73
  • EUR -0.23
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-3013055

Родственники россиян смогут въехать в РФ даже при отсутствии гражданства

Small f1a6d446e0
© Виталий Невар/ТАСС

© Виталий Невар/ТАСС

Не имеющие российского гражданства члены семьи и родственники россиян смогут въехать на территорию РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующее распоряжение правительства РФ направлено на корректировку работу дипломатов, российских загранучреждений и перевозчиков, пояснила она.

Иностранные граждане, при этом являющиеся супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами, попечителями граждан РФ, выведены из-под ограничений по недопуску в страну, приводит слова Захаровой РЕН ТВ.

Как писал «Ридус», российские диппредставительства за рубежом приостановили оформление и выдачу виз иностранцам. Эти меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила о подготовке к введению временного запрета на въезд для граждан иностранных государств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
«Ни паники, ни ажиотажа»: россияне подумывают остаться в Индии
-2212105читать позжечитаю позже
Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
3013954читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Маски «сделай сам» от COVID-19 не спасут

Даже респиратор не гарантирует безопасности при контакте с больным.

-5026114читать позжечитаю позже

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу18 марта

Не только мытьем рук единым.

17044262читать позжечитаю позже