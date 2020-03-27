В Пулково забыли о перенесшей операцию девушке-инвалиде из Севастополя

Девушка-инвалид из Севастополя Ольга Г. не смогла вылететь из Петербурга домой, поскольку в Пулково за ней никто не пришел.

Как рассказала РЕН ТВ мать 20-летней девушки, ее дочь забрали из палаты в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, перенесли в машину и привезли к специальному входу у зала ожидания.

Ольга надеялась, что за ней придут и посадят ее на рейс, но про нее забыли, в результате чего она так и не села на самолет в Симферополь.

«Она сидела на улице. Она не может ходить, передвигаться после операции. Серьезная операция была у нее многочасовая», — пояснила телеканалу ее мать.

По словам женщины, Ольга была зарегистрирована на рейс и ждала, что ее поднимут на лифте. Сейчас же ей приходится сидеть в каком-то тамбуре совершенно одной, поскольку на следующий рейс ее могут посадить только утром. Родственников и друзей в Петербурге у нее нет.

Комментируя случившееся, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков сообщил телеканалу, что в результате проведенного тщательного расследования выяснилось, что эта пассажирка явилась на стойку регистрации спустя 20 минут после закрытия регистрации. По его словам, в такой ситуации авиакомпания ничего не могла сделать.