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В Италии за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса

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© Andrea Fasani/EPA/ТАСС

© Andrea Fasani/EPA/ТАСС

За последние сутки в Италии установлен новый печальный антирекорд по числу жертв коронавируса — 969 человек.

Общее количество погибших от COVID-19 в стране достигло 9134.

Как заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, число выздоровевших увеличилось до 10 950. При этом рост этого показателя замедляется третий день подряд. Если накануне выздоровели 999 заболевших, то за последующие сутки — лишь 589 человек.

Число инфицированных выросло за сутки на 4401, всего заражены коронавирусом 66414 итальянцев. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 86,4 тысячи, приводит РИА Новости слова комиссара.

По данным Worldometer, во всем мире COVID-19 заразились 574834 человека, умерли 26367, а выздоровели 129965.

В России за последние сутки зафиксировано 196 новых случаев заболевания. В общей сложности число заразившихся в стране достигло 1036, три человека скончались.

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