В Москве открылся крупнейший стационар для лечения зараженных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице новый стационар, предназначенный для лечения зараженных COVID-19.

Он расположен в городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице, которая полностью перепрофилирована.

При необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины, сообщает ТАСС.

Стационар рассчитан на 1,3 тысячи коек. «Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тысячи сотрудников, которые так или иначе будут задействованы», — цитирует Собянина агентство.

Как сообщал «Ридус», замминистра обороны РФ Тимур Иванов заявил на селекторном совещании, что военное ведомство в течение ближайших одного-двух месяцев построит в стране 16 новых медицинских центров. Строительство первых восьми из них будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь — до 15 мая. Первыми будут сданы медцентры в подмосковных Одинцово и Подольске.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране заболели 1036 человек, трое скончались.