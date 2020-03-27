Диетологи рассказали, как сделать перекус полезным

Перекусить или не перекусить? Хороший вопрос, который каждый задает себе в течение дня. Диетологи советуют при каждом желании перекусить выпивать стакан чистой воды, и если после этого вы все еще хотите есть, то сделайте перекус.

Это не обязательно означает печенье, чипсы и колу, но также может быть питьевой йогурт, фрукт или протеиновый коктейль, считают врачи.

Каждый человек имеет свои предпочтения в еде, и нет никакого правильного или неправильного. Однако стоит разграничивать рациональное и вредное питание, — пишут диетологи.

В 2011 году Министерство сельского хозяйства США опубликовало отчет, согласно которому 90% взрослых перекусывают хотя бы раз в день, потребляя около одной четвертой от общего количества калорий между приемами пищи.

Перекусы — это не плохо, но не многие задумываются о том, что они едят. Люди в спешке хватают что-то на бегу, не контролируя общее количество калорий, которые они съедают ежедневно.

Если вы хотите съесть сложный углевод, то соедините его с постным белком и небольшим количеством жира. Другими словами, перекус всегда должен содержать в себе больше полезных компонентов, например белка или клетчатки.

Бутерброд из белого хлеба, масла и копченой колбасы можно заменить на цельнозерновой хлеб, нежирный сыр, индейку и овощи. Вы получите такое же насыщение, а полезных компонентов будет больше.

Фрукты и овощи, нежирные сыры, орехи или йогурт — это отличные закуски, чтобы помочь вам дождаться основного приема пищи. Как правило, перекусы — это быстрые снеки, на приготовление которых не требуется много времени.



Если у вас под рукой лежат конфеты или булки, то, скорее всего, вы предпочтете именно их, а не станете делать сложный сэндвич с овощами. Диетологи советуют заранее готовить полезные перекусы, если вам важно соблюдать здоровое питание.

Работая дома, можно с вечера подготовить себе перекусы: нарезать овощи и фрукты, приготовить полезные бутерброды, которые вы быстро сможете съесть, когда нет времени из-за работы отвлекаться на готовку, — пишут врачи.

Также многие предпочитают протеиновые батончики и диетические йогурты в качестве перекуса. Это отличные снеки, однако стоит внимательно читать состав продуктов. Дело в том, что под рекламным лозунгом «диетическое» очень часто встречается совсем не низкокалорийный состав.