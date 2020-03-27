Число детей с аутизмом в США выросло на 10%
- 27 марта 2020, 12:30
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда американских ученых опубликовала обновленную статистику, согласно которой в США наблюдается рост случаев аутизма на 10%.
Специалисты проанализировали обстановку в 11 регионах и выяснили, что 1 из 54 среди детей в возрасте восьми лет имеет расстройство аутистического спектра (РАС). Это на 10% больше, чем было выявлено во время последнего исследования в начале 2000-х.
РАС — это нарушение нервного развития, характеризующееся проблемами социального взаимодействия. Как правило, это заболевание диагностируется в младшем возрасте. Таким детям трудно социализироваться, учиться в общеобразовательных школах и общаться со сверстниками, однако при постоянных занятиях с педагогами ребенок может адаптироваться.
Ранняя диагностика и профессиональная помощь имеют ключевое значение для улучшения обучения, коммуникации и других навыков у детей с аутизмом. За последние три десятилетия показатели заболеваемости резко возросли, и пока сложно сказать почему. Нельзя говорить, что произошел рост истинных случаев заболевания, так как, вероятно, улучшилась диагностика аутизма, благодаря которой врачи стали диагностировать все больше случаев, — пишут исследователи.
Например, к техническим факторам, которые могут способствовать повышению уровня РАС, относятся повышение осведомленности, скрининг, диагностические услуги, услуги по лечению
На сегодняшний день причины аутизма до конца не изучены, но исследования показывают, что как окружающая среда, так и генетика могут играть определенную роль. Как и в своем предыдущем докладе, американские ученые собрали данные на 11 региональных мониторинговых площадках по всей территории США, которые являются частью сети мониторинга аутизма и инвалидности.
Сеть делает свои оценки, рассматривая медицинские и образовательные документы, чтобы обеспечить как можно более точную статистику. Эти данные не полагаются только на наличие документированного диагноза РАС, пишут ученые.
Согласно американской статистике, мальчики в 4—5 раз чаще страдают РАС, чем девочки. Этот показатель составляет 1 из 34 среди мальчиков (или 2,97%) и 1 из 145 среди девочек (или 0,69%). Как правило, аутизм диагностируется уже в двухлетнем возрасте.
Войти через социальные сети: