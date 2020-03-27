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Число детей с аутизмом в США выросло на 10%

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда американских ученых опубликовала обновленную статистику, согласно которой в США наблюдается рост случаев аутизма на 10%.

Специалисты проанализировали обстановку в 11 регионах и выяснили, что 1 из 54 среди детей в возрасте восьми лет имеет расстройство аутистического спектра (РАС). Это на 10% больше, чем было выявлено во время последнего исследования в начале 2000-х.

РАС — это нарушение нервного развития, характеризующееся проблемами социального взаимодействия. Как правило, это заболевание диагностируется в младшем возрасте. Таким детям трудно социализироваться, учиться в общеобразовательных школах и общаться со сверстниками, однако при постоянных занятиях с педагогами ребенок может адаптироваться.

Ранняя диагностика и профессиональная помощь имеют ключевое значение для улучшения обучения, коммуникации и других навыков у детей с аутизмом. За последние три десятилетия показатели заболеваемости резко возросли, и пока сложно сказать почему. Нельзя говорить, что произошел рост истинных случаев заболевания, так как, вероятно, улучшилась диагностика аутизма, благодаря которой врачи стали диагностировать все больше случаев, — пишут исследователи.

Например, к техническим факторам, которые могут способствовать повышению уровня РАС, относятся повышение осведомленности, скрининг, диагностические услуги, услуги по лечению и т. д.

На сегодняшний день причины аутизма до конца не изучены, но исследования показывают, что как окружающая среда, так и генетика могут играть определенную роль. Как и в своем предыдущем докладе, американские ученые собрали данные на 11 региональных мониторинговых площадках по всей территории США, которые являются частью сети мониторинга аутизма и инвалидности.

Сеть делает свои оценки, рассматривая медицинские и образовательные документы, чтобы обеспечить как можно более точную статистику. Эти данные не полагаются только на наличие документированного диагноза РАС, пишут ученые.

Согласно американской статистике, мальчики в 4—5 раз чаще страдают РАС, чем девочки. Этот показатель составляет 1 из 34 среди мальчиков (или 2,97%) и 1 из 145 среди девочек (или 0,69%). Как правило, аутизм диагностируется уже в двухлетнем возрасте.

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