Найден быстрый способ переработки пластика

Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана. Это пригодится для переработки того же пластика, который может разлагаться от 100 до 400 лет.

Бактерии могут использовать эти соединения в качестве единственного источника углерода, азота и энергии. Такое открытие представляет собой важный шаг к тому, чтобы иметь возможность повторно использовать труднообрабатываемые продукты, например пластик.

Согласно статистике, в 2015 году только на полиуретановые изделия приходилось 3,5 млн тонн пластмасс, произведенных в Европе. Полиуретан используется во многих продуктах, например в холодильниках, обуви, мебели и прочих окружающих нас предметах.

К сожалению, полиуретан трудно и энергоемко перерабатывать или разрушать, так как большинство из этих видов пластмасс являются термореактивными полимерами, которые не плавятся при нагревании.

Отходы в основном попадают на свалки, где они высвобождают ряд токсичных химических веществ, и некоторые из них являются канцерогенными. Использование микроорганизмов, таких как бактерии и грибы, для разрушения пластмасс на основе нефти является постоянной областью исследований.

Команде из Германии удалось выделить штамм TDA1 бактерий вида Pseudomonas, способный атаковать определенные химические связи, из которых состоит полиуретан. Исследователи провели геномный анализ для выявления путей деградации и выяснили факторы, которые помогают микробу метаболизировать некоторые химические соединения в пластике для получения энергии.

Они также провели другие анализы и эксперименты, чтобы понять возможности бактерии. Этот конкретный штамм является частью группы бактерий, которые хорошо известны своей толерантностью к токсичным органическим соединениям.

Помимо полиуретана, действие микробов сейчас тестируют для деградации пластмасс, изготовленных из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который широко используется при изготовлении пластиковых бутылок.