Как «Википедия» удаляет статьи по идеологическим соображениям

«Википедия» удалила статью проекта «Антипропаганда», в которой говорилось о «продажности администрации» данного ресурса, сообщил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«В материале были представлены факты критики электронной энциклопедии из-за наличия многочисленных недостоверных сведений; всё — с отсылкой на авторитетные источники. Однако для „народной энциклопедии“, статья моментально была подвергнута цензуре, а потом и вовсе удалена. Хотя „Википедия“ якобы является „свободной и беспристрастной энциклопедией“, где можно размещать любую информацию, если она оформлена по правилам», — утверждает Малькевич.

Общественник подчеркнул, что случай с «Антипропагандой» — это еще одно доказательство, что любая статься, опубликованная в «Википедии», подвергается серьезной идеологической правке, а то и вовсе является «оружием в информационной войне».

Ранее Александр Малевич рассказал в большом интервью «Ридусу», какой вред может нанести паника, искусственно раздуваемая вокруг распространения коронавируса.