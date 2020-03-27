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Собянина попросили не закрывать зоомагазины и ветклиники на карантин

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Партия «Зеленая альтернатива» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не закрывать зоомагазины и ветеринарные клиники на карантин.

«Данная мера необходима. Мы не должны обрекать наших питомцев на голодную смерть», — указано в обращении партии.

В Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Решение ограничить функционирование организаций с массовым посещением людей связано с необходимостью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в стране зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

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