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Число смертей от COVID-19 в мире превысило 20 тысяч

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© Flickr

© Flickr

Более 20 тысяч человек во всем мире скончались в результате заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 марта. Пандемия затронула уже 199 стран и различных территорий.

Всего на планете на сегодняшний день подтверждены 462 684 случая инфицирования. Умерли 20 834 пациентов.

В России, по данным портала «Стоп коронавирус», заразились 840 человек. 182 из них заболели за последние сутки. Побороть COVID-19 смогли 38 пациентов. Отмечено два летальных случая. Оба из них — в Москве.

Тем временем на экстренном саммите «большой двадцатки» (G20), впервые прошедшем в формате видеоконференции, стороны решили потратить пять триллионов долларов на борьбу с пандемией COVID-19 и ее негативным влиянием на экономику планеты.

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