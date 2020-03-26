Сколько шагов нужно проходить в день, чтобы быть здоровым

Американские ученые выяснили, что количество пройденных за день шагов очень важно для здоровья человека. Это также сказывается на том, как вы будете чувствовать себя в дальнейшем.

Так, во время недавних исследований выяснилось, что чем больше шагов совершает человек каждый день, тем ниже риск смерти в течение следующих десяти лет. Активный образ жизни в первую очередь может защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний.

Количество шагов в день — это условный показатель вашей активности. Чтобы выяснить, какое расстояние вы проходите ежедневно, можно пользоваться различными мобильными приложениями или трекер-часами. Самому очень сложно оценить свою активность, и, как правило, многие ошибаются в расчетах.

Принято считать, что нормой является 10 000 шагов в день, однако нет никаких научных данных, что именно это количество шагов необходимо. Поэтому авторы нового исследования решили выяснить, какой нормы активности нужно придерживаться, чтобы быть здоровым:

Мы проанализировали данные о физической активности 4840 человек в возрасте старше 40 лет и выяснили, что чем больше шагов они проходили в день, тем ниже был их риск преждевременной смерти.

Исследование началось в 2003 году. Тогда же участники прошли опрос, в котором задавались вопросы об их образе жизни. Оказалось, что в среднем участники исследования совершали 9244 шага в день.

В первые десять лет эксперимента 1165 человек умерли. Известно, что 406 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и 283 — от рака. Ученые проанализировали причины смерти людей и данные, которые были получены в начале исследования.

Оказалось, что люди, совершавшие по 8000 шагов в день, имели риск смерти в течение десяти лет на 50% ниже, чем те, кто делал всего по 4000 шагов в день. Участники, которые были еще активнее и совершали около 12 000 шагов в день, снижали риск от ранней смерти на 65%.

Также исследование показало, что темп и способ передвижения никак не влияли на результат. Вы можете находить 10 000 шагов, размеренно гуляя в парке, а можете сделать динамичную, но быструю пробежку в спортзале. Самое главное — движение, — заключили авторы работы.

Особенно важна физическая активность для пенсионеров. Конечно, не каждый пожилой человек способен на 10 000 шагов в день, однако необходимо хотя бы раз в день бывать на свежем воздухе и делать легкую физкультуру.