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Блогер уличил оппозицию в попытках заработать славу на теме коронавируса

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Блогер Илиас Меркури раскритиковал российскую оппозицию за попытки заработать себе популярность на теме коронавируса.

«В ход идут гневные посты в стиле „вы всё врете, вы всё скрываете“, но больше всех отличился политолог Валерий Соловей. То, что он пишет и говорит, граничит уже с Уголовным кодексом. Я удивляюсь, как ему вообще до сих пор удается оставаться на свободе», — сказал Меркури.

Напомним, ранее Соловей заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что российские масштабы коронавирусной инфекции давно превзошли итальянские. По его словам, в России имеется около 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, а количество инфицированных составляет более 130 тысяч человек.

Илиас Меркури решил проверить, как провоцирующие панику персонажи ведут себя в условиях пандемии. Блогер пришел к выводу, что оппозиционеры, которые неустанно пугают россиян информацией о распространении коронавируса, почему-то не спешат соблюдать режим самоизоляции: они спокойно ходят по улицам, сидят в кафе и даже путешествуют по миру.

Как писал «Ридус», Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с появлением фейковой информации о числе россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией. Нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до трех миллионов рублей или обязательные работы на срок до 400 часов — это 16 с лишним суток трудовой терапии.

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