Ученый из Японии ответил на главные вопросы о коронавирусе

Научный сотрудник японского института RIKEN и заведующий лабораторией экстремальной биологии КФУ Олег Гусев, который сейчас находится в Японии и занимается разработкой экспресс-теста по выявлению коронавируса, рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в стране.

В Японии пока не наблюдается бешеный рост заболевших, и это не может не радовать. Несмотря на то, что мы ожидаем увеличение количества случаев заражения коронавирусом, японцы ведут себя спокойно. Нет никакой суеты, паники, — прокомментировал ученый.

О ситуации в России, по мнению Гусева, говорить пока сложно, так как заболевших не так много, чтобы сделать полноценную статистику. Однако все карантинные меры, в том числе взятые из опыта других стран, адекватны и необходимы.

Если смотреть на ситуацию в стране не глазами вирусолога или ученого, становится понятно, что пока рост заболеваемости коронавирусом неизбежен, так как тысячи людей недавно вернулись из других стран, и не исключено, что часть из них уже заражена вирусом.

Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому все те люди, которые сейчас экстренно вернулись на родину, еще две недели будут потенциально опасны для окружающих. Массового тестирования на вирус все еще нет, а многие достаточно халатно относятся к режиму карантина, поэтому не исключены сюрпризы, — говорит вирусолог.

Как там с вакциной?

Тема вакцинации очень серьезная и волнует многих людей. Ученые почти всех развитых стран сейчас занимаются ее изготовлением. Например, в США уже проходят клинические исследования на людях, пояснил Гусев.

Но вакцина появится не раньше чем через полгода, так как на массовое применение вакцины нужно получить множество разрешений. Также важно понимать, какие риски и побочные действия может принести новая вакцина.

Почему в Японии почти нет COVID-19

Япония находится рядом с Китаем, но число зараженных в стране не так много. Вирусолог объяснил это тем, что существующая сейчас статистика не может адекватно оценить обстановку. Дело в том, что в Японии проведено всего около 15 тысяч тестов, а это очень мало. Для сравнения: в России тестирование на коронавирус прошли сотни тысяч людей.

Проводить массовое тестирование в Японии пока невозможно из-за недостатка тестов, поэтому на коронавирус проверяют в первую очередь тех, у кого есть выраженные симптомы этого заболевания.



Что не так с Италией? Почему такая высокая смертность?

Ученые во всем мире анализируют ситуацию, возникшую в Италии. Но уже сейчас понятно, что это комбинация нескольких факторов, которые привели к такой мощной вспышке. Итальянцы — народ гостеприимный, контактный, все любят обниматься, целоваться, поэтому вирус передавался очень активно. Вторая ошибка Италии — это неадекватная оценка происходящего. Итальянцы думали, что Китай далеко и их это точно не коснется, поэтому никаких мер по самоизоляции, усиленной гигиене не проводилось, — считает Гусев.

То есть набор фатальных ошибок привел к тому, что количество заболевших в Италии увеличивалось в геометрической прогрессии. Если сравнивать меры безопасности Италии и Китая, то можно сделать вывод, что дисциплина, самоизоляция и усиленная гигиена помогли китайцам купировать вспышку коронавируса.

Уже поздно запасаться гречкой?

Главное, чем нужно сейчас запасаться, это здравомыслие, считает вирусолог. Вирус не так опасен, как человеческая глупость. Надо понимать, что вирус пока никак не влияет на сельскохозяйственные и другие аспекты, поэтому ожидать жесткого дефицита не приходится.

Сейчас люди сами создали искусственную панику, ограничив в еде и медикаментах действительно нуждающихся людей, например инвалидов, пенсионеров и малоимущих граждан.

Ученый рассказал, что японцы тоже сначала поддались легкой панике и скупили почти все бумажные и влажные салфетки. Такое обычно происходит, когда в Японии ожидаются землетрясения, поэтому поведение японцев обоснованно.

Уже через две недели полки магазинов вновь ломятся от разнообразия салфеток. Поэтому то же самое будет и в других странах, — считает Гусев.

Люди — существа социальные, поэтому если по телевизору сказали закупаться гречкой, то 80% побежит это делать, даже если вообще не любит гречку. Скажут, что какой-то продукт помогает от вируса, — уже завтра в продаже его не будет.

Самое главное сейчас — не паниковать, так как наше поведение вызывает цепную реакцию. Разумно оценивайте ситуацию и подходите ко всему с холодной головой.