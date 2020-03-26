Ученые рассказали, как справиться с частыми мигренями

Команда китайских специалистов провела исследование, в ходе которого выяснила, что иглоукалывание может уменьшить головные боли и мигрени. Это процедура будет действенной, если ее выполняет профессионал, считают ученые.

В традиционной китайской медицине иглоукалывание, или акупунктура, занимает особое место. Заниматься такой медицинской практикой могут только профессионалы, услуги которых стоят недешево. Из-за этого появляется все больше мошенников, которые под видом традиционного иглоукалывания проводят околомедицинскую процедуру, которая не имеет ничего общего с акупунктурой.

В ходе нового исследования специалисты решили проверить, действительно ли настоящее иглоукалывание способно оказать целебное свойство. Для этого ученые сравнили традиционное иглоукалывание и процедуру плацебо.

Для своего эксперимента ученые пригласили людей с мигренью. Считается, что акупунктура может за несколько сеансов избавить от сильных головных болей надолго.



Для людей с частыми мигренями существуют профилактические медикаментозные варианты лечения для уменьшения головной боли, но не все пациенты хорошо реагируют на лекарственную терапию, поэтому обращаются к альтернативным способам.

Данные о пользе иглоукалывания для профилактики мигрени были смешаны. Поэтому группа исследователей, базирующихся в Китае, решила сравнить эффективность ручной (реальной) акупунктуры с фиктивной (плацебо) акупунктурой.

В эксперименте приняли участие 147 пациентов, средний возраст которых составлял 37 лет. Никто из пациентов ранее не пробовал иглоукалывание, и всем было дано указание не принимать никаких обезболивающих во время испытания.

После четырех недель базовой оценки здоровья пациенты были случайным образом распределены для получения либо 20 сеансов ручной акупунктуры, либо 20 сеансов непроникающей фиктивной акупунктуры в неакупунктурных точках, либо просто получили обычный уход (включая рекомендации по образу жизни и самоуправлению) в течение восьми недель.

В течение следующих 12 недель исследователи сравнивали изменения в днях мигрени и приступах мигрени за четыре недели от первого дня эксперимента. По сравнению с фиктивной акупунктурой ручная акупунктура привела к большему сокращению дней мигрени.

Фиктивное иглоукалывание привело к незначительному уменьшению приступов мигрени по сравнению с обычным лечением. Серьезных побочных явлений зарегистрировано не было.