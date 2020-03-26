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Пирамиды Гизы помыли от коронавируса

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© YouTube

© YouTube

Власти Египта решили продезинфицировать знаменитые пирамиды в Гизе — последнее из уцелевших Семи чудес света. Пока комплекс закрыт и вокруг древних усыпальниц фараонов не бродят туристы, рабочие деликатно привели их в порядок.

Процедура очистки пирамид от коронавируса прошла 25 марта и попала на видео. Рабочие в масках и перчатках подмели лестницы, распылили специальные препараты, дезинфицировали перила и дорожки.

По словам директора комплекса Ашрафа Мохи, материалы для дезинфекции одобрены Министерством здравоохранения Египта. Для проведения процедуры вызвали сотрудников проверенной клининговой компании.

Мохи подчеркнул, что в качестве меры предосторожности санитарной обработке подвергли пункт пропуска посетителей, рентгеновские аппараты, кассу и другие помещения.

Комплекс закрыли для туристов из-за распространения коронавируса, напомнил сайт РЕН ТВ. Во время пандемии COVID-19 все крупные туристические объекты Египта стоят пустыми.

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