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Смартфоны в России подорожают

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© vk.com

© vk.com

Российских покупателей вскоре могут неприятно удивить цены на смартфоны. Во втором квартале нынешнего года прогнозируется их рост на 10−20%. Причиной станет не коронавирус, а существенное снижение курса национальной валюты. Уже в апреле, когда в магазины начнут поступать новые партии товаров, потребитель ощутит изменения.

Продавцы стараются максимально отсрочить рост цен, но, по их словам, он неизбежен в любом случае. Уже сейчас заметно подорожание некоторых моделей. На 3,5% увеличилась стоимость iPhone 11 в фирменных магазинах Apple.

«При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара», — цитирует газета «Известия» слова директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Скоковой.

По мнению экспертов, во втором квартале продажи смартфонов могут упасть на 40−50%. По итогам года объемы реализации снизятся на 10% по сравнению с 2019-м.

Продавцы, чтобы не допустить резкого падения продаж, постараются сделать подорожание смартфонов постепенным. Поэтому «настоящие новые цены» покупатели увидят к началу третьего квартала, полагает директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов.

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