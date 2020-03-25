Су-27 упал в Черное море под Феодосией

Российский истребитель Су-27 исчез с радаров вечером 25 марта над Черным морем во время выполнения планового полета. Поисковая операция развернута примерно в 50 километрах от Феодосии. Летчика ищут спасатели при помощи вертолетов и плавсредств.

«25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — сообщили в Министерстве обороны России.

На поиски летчика направлены поисково-спасательные подразделения Южного военного округа. В операции участвуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда. Работы затрудняет сложная метеорологическая обстановка, подчеркнули в Минобороны.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, на поиски летчика упавшего истребителя направлены находившийся поблизости теплоход «Волго-Балт 179» и два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

«Идти около двух часов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Росморречфлота.

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