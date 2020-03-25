Террористы взорвали мост на шоссе Алеппо – Латакия в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» * 25 марта взорвали мост через реку Эль-Аси (Оронт) в Сирии. В результате теракта перекрыто стратегическое шоссе Алеппо — Латакия, известное как «трасса М-4».

Судя по опубликованным в Telegram-каналах фотографиям, после подрыва опор моста конструкция обрушилась. Теракт произошел в районе населенного пункта Куфайр южнее Джиср-Эш-Шугура.

Цель боевиков — затруднить патрулирование района, которое осуществляется по российско-турецкому соглашению о создании буферной зоны. Ранее также была взорвана часть эстакады в районе Мухамбаль к западу от Эриха.

Россия и Турция с 15 марта проводят совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия. Вдоль нее планируется создать коридор безопасности. По договоренностям, достигнутым 5 марта в Москве, боевые действия в провинции Идлиб должны быть прекращены по всей линии соприкосновения с 6 марта. Однако террористы уже десятки раз нарушали данные условия.

* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.