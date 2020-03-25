Заболевших коронавирусом будут лечить кровью переболевших

Команда специалистов из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовала отчет, в котором рассказала, что антитела людей, которые уже переболели вирусом COVID-19, будут использоваться для лечения людей с коронавирусом.

Эта экспериментальная методика уже получила разрешение на использование. Пока что процедуру можно проводить лишь в самых тяжелых случаях, а профилактическое переливание остается под запретом, — рассказали ученые.

Теперь эта процедура официально вошла в перечень процедур лечения коронавирусной инфекции. Считается, что использование плазмы крови выздоровевших людей поможет иммунной системе заболевших быстрее справиться с вирусом.

Дело в том, что в крови переболевших людей должны быть антитела, которые вырабатывают иммунитет к вирусу. Однако эффективность этой процедуры до конца не доказана, поэтому ее будут использовать только в самых тяжелых случаях.

Если у пациента нет серьезных симптомов и лечение протекает нормально, то никаких дополнительных способов борьбы с коронавирусом применяться не будет.

В настоящее время специалисты FDA заняты составлением базы доноров плазмы крови среди тех, кто переболел и успешно вылечился от коронавируса. Потенциальный донор должен будет соответствовать общепринятым критериям: возраст старше 18 лет, вес больше 50 килограммов, отсутствие онкологических и других опасных заболеваний.

Представители FDA объясняют, что это экстренная мера, которая должна повысить шансы на сдерживание пандемии. Она дает надежду, что может стать массовым способом лечения COVID-19, однако делать какие-либо прогнозы пока преждевременно.