YouTube снизит качество видеороликов из-за пандемии COVID-19

Популярный сервис YouTube изменит предустановленное качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения до стандартного. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей повышенную нагрузку на платформу, заявили в Google.

Ранее американская компания временно установила подобные ограничения в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Теперь пришло время остальной части планеты.

«Принимая во внимание глобальную природу кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира», — цитирует ТАСС заявление американской компании.

При этом каждый пользователь сохраняет возможность изменять качество видеороликов в ручном режиме при помощи соответствующих «кнопок».

На карантине, по последним данным, находится уже около 20% населения Земли. Количество заболевших во всем мире превысило 400 тысяч человек.