В Минпромторге РФ заявили о падении спроса на продукты

За минувшую неделю спрос на продукты питания в России упал и вернулся к прошлогодним показателям, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Мы за неделю все вместе с этой ситуацией справились», — констатировал он.

По его словам, пик спроса ожидался в субботу-воскресенье, поскольку пятница была днем выдачи зарплаты. Однако в субботу было зафиксировано падение спроса. «Я думаю, что мы вместе не поддались панике, которая могла бы быть, и буквально за считанные дни все вернулось в нормальное состояние», — цитирует Евтухова ТАСС.

При этом он отметил, что некоторые ретейлеры стали даже высказывать опасения, что не успеют продать закупленные запасы скоропортящихся продуктов.

Ранее Евтухов сообщил, что Минпромторг договорился с ретейлом о том, чтобы цены на продукты в условиях ажиотажного спроса не повышались. Он также отметил, что проблем с товарами нет, «распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку».



Также стало известно, что неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года. Продажи гречки за указанный период увеличились на 66%, риса — на 64%, сахара — на 56%, мясных консервов — на 54%, а всех остальных круп — на 38%. Больше товаров жители РФ покупали в магазинах только во время новогодних каникул — с 1 по 7 января.