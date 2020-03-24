В конце марта спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из РФ

Специальный поезд № 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев осуществит доставку граждан России с Украины и украинцев из РФ.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в составе 18 вагонов (примерно 800 мест).

Из Киева поезд отправится 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29-го, приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что поезд проследует без остановок, поскольку предназначен исключительно для посадки и высадки пассажиров.

С 17 марта «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили движение пассажирских поездов на Украину, в Молдавию и Латвию из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем многие из них рискуют оказаться на нелегальном положении.

«Ридус» также писал о том, что правительство РФ внесло изменения в распоряжение, временно ограничившее въезд в РФ граждан других государств из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Исключение сделали для жителей непризнанных республик Донбасса.