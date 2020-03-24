найти ×
   
  • USD
    78.72
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

007154

В конце марта спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из РФ

Small f1a6d446e0
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Специальный поезд № 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев осуществит доставку граждан России с Украины и украинцев из РФ.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в составе 18 вагонов (примерно 800 мест).

Из Киева поезд отправится 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29-го, приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что поезд проследует без остановок, поскольку предназначен исключительно для посадки и высадки пассажиров.

С 17 марта «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили движение пассажирских поездов на Украину, в Молдавию и Латвию из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем многие из них рискуют оказаться на нелегальном положении.

«Ридус» также писал о том, что правительство РФ внесло изменения в распоряжение, временно ограничившее въезд в РФ граждан других государств из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Исключение сделали для жителей непризнанных республик Донбасса.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Маски «сделай сам» от COVID-19 не спасут
-5026114читать позжечитаю позже
Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
16023582читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1433120332читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

3711278читать позжечитаю позже