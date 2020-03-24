В конце марта спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из РФ
- 24 марта 2020, 20:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Специальный поезд № 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев осуществит доставку граждан России с Украины и украинцев из РФ.
Как сообщает пресс-служба РЖД, в составе 18 вагонов (примерно 800 мест).
Из Киева поезд отправится 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29-го, приводит сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что поезд проследует без остановок, поскольку предназначен исключительно для посадки и высадки пассажиров.
С 17 марта «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили движение пассажирских поездов на Украину, в Молдавию и Латвию из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем многие из них рискуют оказаться на нелегальном положении.
«Ридус» также писал о том, что правительство РФ внесло изменения в распоряжение, временно ограничившее въезд в РФ граждан других государств из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Исключение сделали для жителей непризнанных республик Донбасса.
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