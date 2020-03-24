найти ×
   
  • USD
    78.72
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

0026187

Москвич умер во время операции по коррекции носа

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.

Как сообщает Telegram-канал «112», проблемы начались, когда мужчина начал отходить от общего наркоза.

Он стал вырываться, выдернул капельницу и дыхательную трубку, а в результате у него остановилось сердце. Попытки реанимировать пациента не увенчались успехом — он умер на операционном столе.

Предполагаемой причиной смерти могло стать острое нарушение мозгового кровообращения, пишет паблик.

Следствию предстоит установить, виноваты ли в этом врачи.

Ранее сообщалось, что в частной московской клинике у 25-летней пациентки открылось сильное кровотечение во время операции по коррекции носа. Оказалось, что девушке пробили основание черепа.

«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.

Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
17044161читать позжечитаю позже
Здоровье
Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-19
0027025читать позжечитаю позже

главное


Общество
Станет ли COVID-2019 опаснее SARS, MERS, вируса Зика и свиного гриппа

Эпидемии XXI века в сравнении.

107791читать позжечитаю позже

Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной27 февраля

Он произошел на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

619649читать позжечитаю позже