Москвич умер во время операции по коррекции носа

В одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.

Как сообщает Telegram-канал «112», проблемы начались, когда мужчина начал отходить от общего наркоза.

Он стал вырываться, выдернул капельницу и дыхательную трубку, а в результате у него остановилось сердце. Попытки реанимировать пациента не увенчались успехом — он умер на операционном столе.

Предполагаемой причиной смерти могло стать острое нарушение мозгового кровообращения, пишет паблик.

Следствию предстоит установить, виноваты ли в этом врачи.

Ранее сообщалось, что в частной московской клинике у 25-летней пациентки открылось сильное кровотечение во время операции по коррекции носа. Оказалось, что девушке пробили основание черепа.

«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.



Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.