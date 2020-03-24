Как переизбыток информации о коронавирусе влияет на иммунитет человека

Преподаватель Московского института психоанализа психолог-консультант Евгений Головинов рассказал в интервью «Ридусу», как переизбыток информации о распространении коронавируса (COVID-19) влияет на иммунную систему человека.

Когда человек испытывает сильный стресс из-за обилия в СМИ и социальных сетях всевозможных сведений о распространении вируса, он сам себя открывает этой болезни, считает эксперт.

«Понимаете, есть три стадии стресса. Первая — это стадия тревоги, вторая — стадия противостояния, третья — стадия истощения. Короткий стресс — обливание холодной водой, экстремальные виды спорта — является полезным, поскольку он активирует нервную систему. Потом начинается стадия противостояния, когда идет некое преодоление внутренней нагрузки, появляющейся из-за стресса. И когда мы длительное время находимся в этой стадии, то в конечном итоге возникают перегрузки, и нервная система автоматически выключается, наступает стадия истощения. Таким образом, нервная система перестает поддерживать адекватную реакцию на внешние раздражители, в результате наш иммунитет серьезно ослабевает. Я не раз наблюдал, как люди заболевали после сильного эмоционального напряжения», — пояснил Евгений Головинов.

Чтобы сохранить иммунитет, необходимо в первую очередь ограничить свое любопытство по поводу коронавируса и переключить внимание на что-то более интересное, заняться, к примеру, каким-нибудь хобби.

Читая все подряд, вы обязательно наткнетесь на фейк, целью которого является вызвать у вас состояние паники. Лучше минимизировать потребление информации о коронавирусе и получать ее только из официальных источников. Переключите свое внимание на что-то более комфортное и интересное, чтобы выйти из состояния стресса. У каждого есть свои хобби, свои любимые занятия. А еще необходима физическая активность, чтобы поменять мышечный тонус. Можно добавить еще какие-то дыхательные упражнения: дыхательную гимнастику Стрельниковой либо йогу. Что кому больше по вкусу, — заключил Головинов.

Ранее «Ридус» писал о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции волонтерские центры «Единой России» и Общероссийского народного фронта, а также движение «Волонтеры Победы» объединили усилия для оказания помощи пожилым людям из группы риска.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил пожилых граждан внимательнее относиться к своему здоровью и по возможности избегать места массовых скоплений людей. Позже и мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым жителям столицы с рекомендацией временно перейти на режим самоизоляции и не выходить на улицу.

За последние сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 438 человек.