Глава Российского топливного союза призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС

Чтобы компенсировать владельцам автозаправок часть денежных потерь из-за карантина, следует вернуть продажу алкоголя на АЗС.

Такое мнение высказал в беседе с URA.RU глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, стоит вернуться к законопроекту об отмене запрета на продажу алкоголя на АЗС, который уже три года лежит в Госдуме. Аркуша считает, что продажа алкоголя в магазинах при АЗС даст возможность сократить число поездок и контакты между людьми, а также поможет компенсировать снижение объемов продаж.

Он также отметил, что это предложение уже направлено на рассмотрение правительства.

В интервью изданию глава Российского топливного союза подчеркнул, что в условиях карантина неизбежно снижение продаж бензина, однако при этом он не согласился с прогнозом Независимого топливного союза, согласно которому топливо резко подорожает из-за снижения спроса. Аркуша убежден, что в условиях падения оптовых цен на нефть на внутреннем рынке России этого не может произойти.

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет заявил, что на фоне обвала цен на нефть следует снизить цены на бензин для населения.

До этого замминистра финансов Алексей Сазанов пообещал, что цены на бензин в России останутся стабильными, а министр энергетики Александр Новак в свою очередь пояснил, что стабильность цен на топливо в России связана с особым демпфирующим механизмом в налоговой системе.