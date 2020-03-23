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Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе

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© pexels.com

© pexels.com

Заболевший коронавирусом гражданин РФ находится в больнице на Кубе в критическом состоянии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.

«Его сразу же поместили в больницу», — приводит агентство слова представителя ведомства. В настоящее время состояние россиянина оценивается как критическое, но стабильное.

В посольстве РФ в Гаване сообщили агентству, что россиянин прилетел на Кубу вместе с девушкой, которую в итоге тоже госпитализировали. На данный момент коронавирус у нее не обнаружен.

По данным статистики, на Кубе подтверждены 40 случаев заражения, более 1,3 тыс. человек находятся в изоляции.

Во всем мире коронавирусом заболели 353771 человек, умерли 15418, а выздоровели 100616.

В России за последние сутки зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших составляет 438 человек.

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