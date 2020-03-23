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Названа главная польза сыра тофу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой рассказала о пользе сыра тофу. Известно, что в этом продукте содержится большое количество изофлавонов — натуральных компонентов, которые присутствуют в некоторых растениях, в частности в сое.

Оказалось, что большое количество этих компонентов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Особенно такая закономерность наблюдалась у молодых девушек и женщин в постменопаузе, выяснили эксперты.

Ученые проанализировали данные более чем 200 000 человек, которые участвовали в трех перспективных исследованиях здоровья и питания. У всех участников не было рака и сердечных заболеваний, когда исследования начались.

У добровольцев периодически интересовались, какого рациона питания они придерживаются. Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.

Оказалось, что употребление тофу, которое содержит большой процент изофлавонов, более одного раза в неделю связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца снижались на 18% по сравнению с теми, кто ел тофу менее одного раза в месяц.

Общее качество диеты по-прежнему имеет решающее значение для рассмотрения, и тофу может быть отличным компонентом. Однако тофу — это не волшебная палочка, — пишут авторы исследования.

Потенциальные преимущества тофу и изофлавонов нуждаются в более подробном исследовании. Соевый творог тофу и целые соевые бобы, такие как эдамаме, богаты источниками изофлавонов. Нут, фасоль, фисташки, арахис и другие фрукты и орехи также обладают большим количеством изофлавонов.

Соевое молоко, как правило, сильно обрабатывается и часто подслащивается сахаром, поэтому в нем этого компонента намного меньше

Если ваш рацион насыщен нездоровой пищей, такой как красное мясо, сладкие напитки и рафинированные углеводы, вы должны переключиться на более здоровые альтернативы. Тофу и другие богатые изофлавонами растительные продукты являются отличными источниками белка. Однако если вы не измените свои пищевые привычки, то сыр тофу или орехи не спасут вас от болезней сердца, — заключили ученые.
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