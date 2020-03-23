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Заболеваемость раком печени растет по всему миру

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Команда исследователей из Американского онкологического общества (ACS) опубликовала данные, согласно которым в последние годы наблюдается рост заболеваемости раком печени во всем мире, несмотря на успехи, направленные на профилактику этого заболевания.

«Ридус» пообщался с гастроэнтерологом, гепатологом кандидатом медицинских наук Сергеем Вяловым, который рассказал, как можно диагностировать рак печени.

Диагностика здоровья печени проводится двумя способами: УЗИ органа, а также сдача анализа крови. Эти анализы вам может назначить терапевт или гастроэнтеролог. Если вы прошли диагностику и у вас обнаружили какие-то проблемы с печенью, то самое главное — сначала понять причины возникновения этих проблем и потом начинать лечение. А причин может быть несколько. Это и вирусный гепатит, и длительный прием лекарств, а также регулярное употребление спиртных напитков, — рассказал «Ридусу» Вялов.

Врач отметил, что средний возраст появления рака печени из-за алкоголизма — 40—50 лет, после длительного приема лекарств — 50—60 лет. Рак печени, вызванный вирусным гепатитом, возникает в разном возрасте, считает гастроэнтеролог.

Авторы нового исследования изучили данные 1990—2017 годов, в которых была статистика по раку печени в 195 странах мира.

Во всем мире число случаев рака печени, диагностированных до достижения 30-летнего возраста, сократилось с 17 381 в 1990 году до 14 661 в 2017 году, но они увеличились у людей в возрасте 30—59 лет с 216 561 в 1990 году до 578 344 в 2017 году.

При применении возрастных коррективов команда обнаружила, что частота рака печени, диагностированного до возраста 30 лет и от 30 до 59 лет, уменьшилась у обоих полов, в то время как у пожилых людей показатели увеличились у мужчин и остались стабильными у женщин.

По сравнению с женщинами у мужчин за последние годы произошло резкое увеличение заболеваемости раком печени, диагностированным в возрасте 60 лет и старше.

Снижение показателей у молодых людей в основном объясняется вакцинацией против гепатита В, который нередко вызывает онкологию. Рак печени, вызванный неалкогольной жировой болезнью печени или накоплением жира в печени, сейчас увеличивается в большинстве регионов, — пишут исследователи.

Авторы работы заключили, что результаты свидетельствуют о недостаточном внимании к пожилым людям в нынешних усилиях по профилактике рака печени. Ученые считают, что стратегии профилактики рака печени как в развивающихся, так и в развитых странах должны быть адаптированы и обновлены.

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